فيديو وصور.. بينهم كندة وحلا وشيرين رضا.. 6 نجمات رقصن على أنغام أغنية "سقفة" بالجونة

"سقفة" هي أغنية مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، وهي ذاتها التي رقص على نغماتها عدد من نجمات ونجوم الفن في مناسبات وأوقات مختلفة.

وتفاعل معها رواد "السوشيال ميديا"، فنشروا تلك المقاطع المصورة فيما بينهم، ويستعرض التقرير التالي أبرز رقصات الفنانين على أنغامها.

حلا شيحة وشقيقاتها

ظهرت حلا، وهنا، ورشا شيحة في فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يرقصن على نغمات أغنية "سقفة"، وهي أغنية المهرجان، فيما ارتدت حلا شيحة فستان من اللون الأسود "أوفشولدرز"، جذاب، وتمايل الأخوات مع بعضهم البعض.

شيرين رضا وتامر حبيب

ظهر الثنائي في مقطع مبهج، يرقصان أمام أحد الأسواق في الجونة، على نغمات "سقفة"، وتفاعل عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مع الفيديو فيما تمنى البعض أن يصبح مثلهما في الكبر.

أروى جودة وكندة علوش وإنجي علي

وفي فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة، نشرت الإعلامية إنجي علي، فيديو لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكان الثلاثي أروى جودة، وكندة علوش وإنجي علي يرقصن على نغمات "سقفة"، فيما بدت كندة أكثر المنسجمين لحفظها كلمات الأغنية.

درة

فيما أدت درة عدد من الرقصات التي ظهرت في مجموعة من الصور، وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال تفاعلها مع أغنية "سقفة"، وهي الأغنية الرسمية للمهرجان، وكان أحد المصورين يوثق تلك اللحظات.

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مهرجان الجونة

وانطلقت فعاليات "الجونة السينمائي" في نسخته الثالثة، الخميس الماضي، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري.

ويشارك في المهرجان 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".

ولاقى النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.