صور.. القصر الملكي يعلن خطبة حفيدة الملكة إليزابيث من ملياردير إيطالي

أعلنت حفيدة الملكة إليزابيث الأميرة بياتريس خطبتها من صاحب أكبر شركات عقارية في إيطاليا الملياردير إدواردو مابيلي موززي.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن الأميرة بياتريس البالغة من العمر 31 عاما هي الابنة الأكبر للأمير أندرو والأميرة سارة دوق ودوقة يورك وحفيدة الملكة اليزابيث، وصرحت بخطبتها من رجل الأعمال الإيطالي صاحب الـ34 عاما بعد أشهر قليلة من المواعدة، وكان موززي تقدم لطلب الزواج منها في وقت سابق من هذا الشهر بإيطاليا.

وعبر الثنائي عن مدي سعادتهما العارمة لمشاركة أخبارهما السعيدة مع الشعب في بيان أصدره القصر الملكي البريطاني، وأعلن البيان أن الزواج سيكون في عام 2020، وأعرب والديها عن سعادتهما الكبيرة بخطبة ابنتهما من رجل محب ووفي، متمنين لهما مستقبلا عائليا سعيدا.

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وشاركت الأميرة يوجين شقيقة الأميرة بياتريس صورة كانت التقطتها بنفسها لشقيقتها وخطيبها على موقع إنستجرام، قائلة إنها بغاية السعادة لنقلها هذا الخبر السعيد.

جدير بالذكر أن الأميرة بياتريس، هي الوريثة التاسعة للعرش مما يعطيها حق الزواج دون طلب إذن الملكة مثلما فعل الأمير وليام والأمير هاري، لكن هناك تقارير ملكية أفادت بأن الأميرة بياتريس وإدواردو زارا الملكة في مزرعتها بالمورال في اسكتلندا إلى جانب والدها الأمير أندرو ووالدتها سارة فيرجسون والأميرة يوجين وزوجها جاك بروكسبانك الأسبوع الماضي.