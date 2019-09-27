هنا الزاهد في أول ظهور بعد أزمتها الصحية: "شكرا لكل واحد دعالي"

وعكة صحية أصابت الفنانة هنا الزاهد، خلال قضائها شهر العسل رفقة زوجها الفنان أحمد فهمي، في سنغافورة جعلها تمكث في أحد المستشفيات لعدة أيام.

وفي أول ظهور لها نشرت الفنانة هنا الزاهد، عبر خاصة "ستوري" على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورتها وطمأنت بها متابعيها، وكتبت على الصورة قائلة: "شكرا لكل واحد.. بجد أن شوفت كمية حب ودعاء منكم مشوفتهاش في حياتي.. أنا بخير الحمد لله".

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مرض هنا الزاهد

وكان الفنان أحمد فهمي أعلن، أن زوجته الممثلة الشابة هنا الزاهد نقلت إلى المستشفى، أثناء قضائهما رحلة "شهر العسل"، بعد أيام من إقامة حفل زفافهما في أحد الفنادق الشهيرة في القاهرة.

فنشر صورة عبر حسابه على "إنستجرام" من داخل المستشفى، حيث كانت تمكث الفنانة هنا الزاهد، معلقًا عليها: "عامة أنا ماليش فى الحركات البيئة زي دي خالص ولا عمري كنت هجيب سيرة ولا انزل صور زي دي وبقالي شوية بهزر مع صحابي الزملكاوية على الماتش، بس إحنا برا مصر أنا وهنا وبقالنا يومين بنروح لدكاترة عشان هنا تعبانة ودلوقتى رحنا لتالت مرة عشان تعبت تاني جدا".

هنا الزاهد تركد مرضها

وأكدت هنا الزاهد حقيقة مرضها إذ نشرت دعاء للشفاء من الأمراض، عبر إنستجرام: "اللهم أشفيني فأنت القوي لا شافي سواك اللهم أنت أعلم بوجعي ربي أشفيني شفاء لا يغادره سقما عاجلا غير آجل اللهم أخرج كل سوء ومكروه من جسدي".