"ابني بيموت".. معاناة أم بسبب تقبيل رضيعها: "لا تكونوا أنانيين"

حذرت سيدة تدعى أريانا ديجريجوريو، من تقبيل الرضع، وذلك بعدما كادت أن تفقد رضيعها الذي أصيب بفيروس بسبب تقبيله من قبل شخص مصاب.

"لا تكونوا أنانيين .. لا تقبّلوا الأطفال" هكذا حذرت "أريانا" من مشكلة تقبيل الأطفال، ونشرت صورة طفلها ذو الـ8 أشهر، وهو نائم على الفراش وموصول بأجهزة طبية، مؤكدة أنه أصيب بالفيروس المخلوي التنفسي الذي هدد حياته، نتيجة قبلة تلقاها، بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز".

وعلقت الأم على الصورة قائلة: "أرجوكم ابقوا أفواهكم.. أنفاسكم بعيدة عن وجه الطفل ويديه وقدميه.. لا تكونوا السبب في إدخال الطفل للمستشفى (أو وفاته) لأن الطفل جميل جدا ولا بد من أن تقبله!".

وتابعت: "من المحرج جدًا للأبوين أن يضطروا لمطالبة شخص ما، خاصة إذا كان من العائلة أو الأصدقاء، بالابتعاد عن الطفل.. ومن الصعب جدًا إيقاف شخص عن تقبيل الطفل إذا كان قد اقترب منه بالفعل".

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واستطردت الأم في تحذيرها قائلة: "وفي حال كنتم مرضى فأرجوكم ابقوا في منازلكم، ما قد يبدو أنه حساسية أو التهاب جيوب أنفية لكم، قد يكون مرضا مهددا لحياة طفل".

ما هو الفيروس المخلوي التنفسي؟

ويعتبر الفيروس المخلوي التنفسي "RSV"، شائع ويتسبب عادة في أعراض خفيفة شبيهة بأعراض الزكام، وفي حين أن معظم الناس يتعافون في غضون أسبوع أو أسبوعين، إلا أنه يمكن أن يكون خطيرًا عند الرضع وكبار السن، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC".

ويعتبر هذا الفيروس أيضًا السبب الأكثر شيوعًا لالتهاب القصيبات، والالتهاب الرئوي لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة في الولايات المتحدة.

أعراض الفيروس المخلوي التنفسي

وتشمل أعراض الفيروس، سيلان الأنف وانخفاض الشهية والسعال والعطس والحمى والصفير، أما الأعراض التي تظهر على الرضع، تكون مثل التهيج وانخفاض النشاط وصعوبات التنفس.

في حين أن الأطفال الأصحاء والبالغين المصابين بالفيروس لا يحتاجون عادة إلى دخول المستشفى، فإن المصابين بالحالات الشديدة، خاصة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر، يحتاجون إلى رعاية في المستشفى لمعالجة مشاكل التنفس أو الجفاف.

أما عن طرق انتقال الفيروس، فإنها تشمل السعال والعطس، أو إذا دخلت قطرات من السعال أو العطس في عيني الشخص السليم أو أنفه أو فمه، أو إذا لامس سطحا به الفيروس، كما يمكن أن ينتشر عن طريق الاتصال المباشر بالفيروس، مثل تقبيل وجه الطفل.

ويشار إلى أن الأشخاص المصابين بالفيروس عادة ما يكونون معديين لمدة 3 إلى 8 أيام، وغالبًا ما تحدث الإصابات في الولايات المتحدة في الخريف والشتاء والربيع، وهو ما دفع "ديجريجوريو" إلى إصدار تحذيرها.