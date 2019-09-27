"قللي الملح".. 4 نصائح للتخلص من سوائل الجسم أثناء الحمل

احتباس سوائل الجسم، قد يحدث في أي وقت أثناء فترات الحمل، لكنه أكثر شيوعًا في آخر 3 أشهر، ومن أسباب ذلك ارتفاع مستوى الصوديوم في جسم الحامل، التعرض لجو الصيف الحار والوقوف لفترات طويلة، شرب كثير من الكافيين، وغيرها من الأسباب، وهناك بعض الإجراءات التي يجب أن تقوم بها الحامل للتخلص من الوزن الزائد منها كما ذكرها موقع "Daily Medical".

الملح

يجب التقليل من الملح لأن الجسم قام بتخزين كمية منه أثناء الحمل، وعقب الولادة قد يسبب الصوديوم الزائد احتباس السوائل.

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شرب الماء

يعتبر شرب الماء خطوة ضرورية لترطيب الجسم، لأن الجفاف يؤثر سلبًا على الرضاعة الطبيعية، كما أن زيادة مدخلات الماء إلى الجسم تساعد على التخلص من الوزن والسوائل الزائدة.

المزيد من البوتاسيوم

الحرص على تناول المزيد من البوتاسيوم، والذى يوجد في الموز، البرتقال، الجريب فروت، السبانخ، البروكلي.

التمارين الرياضية

التمارين الرياضية عامل مساعد على تنشيط الكلى، وتقليل احتباس السوائل داخل الجسم، لذلك يجب الحرص على المشي 30 دقيقة 5 أيام في الأسبوع.