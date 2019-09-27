صور.. تونسي في المركز الثاني كأوسم رجل في مسابقة عالمية

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تحت شعار "جنتلمان الملهم"، أقيمت مسابقة مستر جلوبال 2019، لاختيار الرجل الأوسم على مستوى العالم، وفاز التونسي حسام سعيدي، فيها بالمركز الثاني متفوقا على 36 متسابقا آخر كان من بينهم المصري آدم حسين.
وفاز في المركز الأول من تلك المسابقة العالمية، الكوري جنوبي كيم تشونج وو، وحاز على لقب "مستر جلوبال"، بينما حل في المركز الثالث الشاب الإسباني، خوسي لويس رودريجو، أما في الرابع فكان السويسري كينان مرسيلي، والمتسابق براوليو إنكارناسيون من جمهورية الدومينيكان في ذيل قائمة المتفوقين الخمسة.
بينما لم يستطع المصري أن يكون أيا منهم، وقد شارك في الحفل النهائي لـ"مستر جلوبال" هذا العام 38 متسابقا من بلدان مختلفة، وأقيمت في العاصمة التايلاندية بانكوك، ومثل فيها بلدين عربيين هما مصر وتونس.
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