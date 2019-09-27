"أحلى من الثقة مفيش".. النجمات يتفاعلن مع انتقادات الجمهور لإطلالاتهن في الجونة

على عكس العامين الماضيين، ظهرت بعض نجمات الفن بإطلالات غريبة وجريئة على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة منذ حفل الافتتاح الخميس الماضي وحتى قبل يوم حفل الختام.

الظهور بإطلالات غريبة دفع متابعي النجمات إلى التعليق على تلك التصاميم وتوجيه الانتقادات، الأمر الذي دفع بعض النجمات للرد ولكن بتعليقات طريفة تخلو من الجد، فنشرت الفنانة مي سليم تعليقا عبر صفحتها الرسمية على "تويتر" بهذا الشأن قائلة: "أنا رايحة مهرجان الجونة مش عاوزة أسمع كلمة على الفستان فاهمين هههههههه".

وتستعرض "هُن" في التقرير التالي أبرز تلك النجمات.

الفنانة بشرى:

ارتدت الفنانة بشرى خلال حفل الافتتاح، فستانا بلون الباستيل الأخضر، بدون أكمام، بقصة الكورسية من الأعلى، وتنورة واسعة من التول ذات الطيات المتعددة والمزين بالكشاكش، فربط متابعوها بين شكل الفستان و"الخس"، الأمر الذي دفعها لإعادة نشر الصورة وحذفها بعد دقائق معلقة عليها: "أنا قلبي قلب خساية عادي، سف على نفسك قبل ما يسفوا عليك، أحلى من الثقة بالنفس مفيش".

الفنانة ريهام عبد الغفور:

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كما ظهرت الفنانة ريهام عبدالغفور، في فعاليات اليوم الثاني من المهرجان، بفستان أزرق مزين بطبقات من الريش، فوضع الجمهور صورتها بجوار مغسلة السيارات، فردت عليهم بتعليق: "أنا قلت حيسفوا عليا بأنه ريش وفرخة وكده بس الحمد لله طلعت آلة غسيل سيارات".

الفنانة علا رشدي:

استهلت الفنانة علا رشدي مهرجان الجونة برقصة على السجادة الحمراء برفقة زوجها الفنان أحمد داوود، فتداول متابعوها إحدى صورها بأنها تشبه "إيموشن" الراقصة الشهير عبر تطبيق واتساب، ما دفعها للتعليق بسخرية "أنا لو كنت قاصدة مكنتش هطلع شبها كده".