إنجي المقدم في إطلالة جذابة في حفل الهضبة في الجونة

القاهرة - لايف ستايل نشرت الفنانة إنجي المقدم على صفحتها الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "الانستجرام" صورة لها مثيرة بحفل الهضبة عمرو دياب. وظهرت إنجي بملابس تشبه الملابس الإسباني بجيب طويل وكورنيش مفتوح فوق الركبة، وتوب بكتف وكتف بكورنيش ووردة من الجانب ويكشف خصرها. وأمسكت إنجي بيدها حقيبة بيضاء نسقتها مع حذاء فضي وكتبت انجي تعليقا على صورتها : «من حفل عمرو دياب بمهرجان الجونة السينمائي». Advertisements ووصل عمرو دياب إلى الغردقة، مساء الأربعا، ويختتم مهرجان الجونة السينمائي فعاليات دورته الثالثة، غدا الجمعة 27 / 9 / 2019. قد يهمك أيضاً : ناهد السباعي تظهر بإطلالة جريئة في مهرجان "الجونة"

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