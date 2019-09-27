هيفاء وهبي بـ«الفضي» في أحدث جلسة تصوير

خضعت الفنانة هيفاء وهبي، لجلسة تصوير جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وظهرت هيفاء في الصور مرتدية فستان فضي طويل، وله فتحة جانبية بالساق.

كانت هيفاء وهبي قد بدأت الترويج لفيلمها الجديد "عقدة الخواجة"، الذي يعيدها إلى السينما المصرية، بعد غياب استمر أكثر من خمس سنوات، من بطولة أحمد الفيشاوي، وأحمد داوود، والمخرج محمد حماقي.

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"عقدة الخواجة" هو ثالث تجربة تمثيلية لهيفاء وهبي على النطاق السينمائي، بعدما قدمت من قبل تجربتين، هما "دكان شحاتة" مع المخرج خالد يوسف، وبعده بخمسة أعوام قدمت فيلم "حلاوة روح" مع المخرج سامح عبد العزيز

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