مع تغير الفصول.. تعرف على الاكتئاب الموسمي وكيفية علاجه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نرمين الجلاد:

مع تغير الفصول وحالة المناخ يشعر بعض الأشخاص باضطرابات نفسية وعدم الرغبة في ممارسة المهام اليومية، وهو ما يطلق عليه الاكتئاب الموسمي.

ويستعرض لكم الخليج 365 أسباب الاكتئاب الموسمي خاصة في فصلي الخريف والشتاء، وكيفية التخلص منه.

قال الدكتور أحمد عزام، أخصائي الطب النفسي، إن الاكتئاب الموسمي، مرتبطة بالتغيرات المناخية فهو يبدأ وينتهي في نفس الأوقات من كل عام، ويعتبر أشهر حالاته هي التي تبدأ في الخريف وتستمر حتى شهور الشتاء، ويشعر المريض في هذا الوقت بالخمول، والاضطراب المزاجي.

أعراض الاكتئاب الموسمي:

- اضطرابات الشهية عن طريق فقدان الرغبة في تناول الطعام أو الإصابة بالشره العصبي، وحدوث تغير ملحوظ في الوزن.

- الشعور بالحزن والقلق.

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- حدوث اضطرابات في النوم، وفقدان الاهتمام بالأنشطة الممتعة.

- انخفاض الطاقة وعدم القدرة على ممارسة المهام اليومية.

- العزلة ورفض الاندماج مع الآخرين.

- تصل في بعض الأحيان للتفكير في الانتحار.

وأضاف عزام أن السيدات أكثر عرضة من الرجال للإصابة بالاكتئاب الموسمي، ويحدث أيضا للأطفال والحيوانات الأليفة، موضحًا أن أسبابه يرجع لتغيرات في الساعة البيولوجية، ونقص في فيتامين "D" من الجسم الذي يؤدي إلى تغير الحالة النفسية بشكل ملحوظ.

ونصح أحمد عزام، بعدم إهمال الأمر عند شعورك بأعراض الاكتئاب الموسمي، وضرورة قضاء بعض الوقت في الخارج، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، خاصة المشي ساعة يوميًا، والحفاظ على نظام غذائي صحي ومتوازن، ويفضل تناول الأطعمة تحتوي على الكربوهيدرات كالفاكهة والخضراوات والبقوليات.

وأكمل عند الشعور بأعراض الاكتئاب الموسمي تجنب البقاء بمفردك لأوقات طويلة، ويفضل الاختلاط مع الآخرين، وممارسة الأنشطة والهوايات التي ترفع من معدل الطاقة في الجسم، وعند الشعور بالضيق والحزن احرص على التنفس بعمق، وغير الوضعية والمكان قدر الإمكان. ويجب سرعة استشارة طبيب مختص في حالة تفاقم الأعراض وعدم التحسن مع الوقت.