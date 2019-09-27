ارتدي البوت الطويل لإطلالة شتوية أنيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

يعد البوت الطويل قطعة أساسية لا غنى عنها في خزانة الثياب الشتوية؛ حيث إنه يمنح السيقان إحساسا بالدفء من ناحية، ويضفي على المظهر لمسة أناقة وأنوثة من ناحية أخرى.

وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية كلاوديا شولتس أن البوت الطويل، الذي يصل طوله إلى الركبة، يعد هو الموديل التقليدي للبوت، مشيرة إلى أنه يطل هذا العام بألوان زاهية تخطف الأنظار كالكراميل والأحمر البوردو، إلى جانب الألوان الكلاسيكية كالأسود والبني الداكن.

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كما يأتي البوت الطويل مصنوعا من جلد ناعم ولامع أو جلد الشامواه الأنيق، في حين تطل بعض الموديلات بمظهر مترهل „slouchy“، والذي يمتاز طابع جريء ومتحرر.

وبالإضافة إلى ذلك، يمتاز البوت الطويل هذا الموسم بكعب نحيف وعال ليمنح المرأة إطلالة أنيقة تفيض بالأنوثة.

ويتناغم البوت الطويل مع تنورة جلدية متوسطة الطول (ميدي)، كما يمكن تنسيقه مع سروال جينز، على أن يتم وضع السروال داخله.