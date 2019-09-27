محمد اسماعيل - القاهرة - طريقة تحضير خلية النحل بالجبنة وبقدونس المقادير: 2 كوب حليب سائل دافىء 3 معالق كبيرة سكر رشة ملح معلقتين كبيرتان خميرة ربع كوب زيت دقيق غير محدد الكمية نضيفه حتى تتماسك وتصبح متل القطن لا تلتصق باليد Advertisements جبنة بيضة غير مالحة بقدونس مفروم ناعم للحشوة سمسم طريقة التحضير تعجن العجينة ونتركها نصف ساعة ترتاح. نفردها ونقسمها دوائر صغيرة بفنجان قهوة. تحشى بالبقدونس والجبنة وتلف مثل الكرة وترتب بصينية الفرن حتى تنتهي الكمية. ترش بالسمسم وتدخل الفرن مع المراقبة.

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