دخل عارض الأزياء الألماني ليون دين، إلى الممر خاطفا الأنظار إليه بسبب حركاته الغريبة، حتى وصفه بعض الحضور بأنه "غريب الأطوار"، بسبب التصرفات الغريبة وما بدر منه خلال عرضه الأزياء.
وكان "ليون" هو ختام عرض الأزياء "ميزون مارجيلا" لربيع 2020، في أسبوع الموضة بباريس، بحركاته التي خرج بها عن المألوف، بعد 39 عارضا آخر عرضوا أزياء مختلفة لميزون للربيع المقبل.
ومشي ليون على طريقة عارضات الأزياء "كات ووك"، كما ارتدى على ملابسه "كعب عالي"، وهو ما أعطاه مظهرا جنونيا، خاصة مع سرعته على الممر، حتى لفت انتباه "آنا وينتور" مديرة تحرير مجلة "فوج"، العالمية، وجعلها تبتسم.
وكانت "آنا وينتور" قد قالت في حوار سابق لها إنها تبحث دوما في عروض الأزياء عندما تجلس في الصفوف الأمامية عما يجعلها تبتسم، وهو ما اعتبره البعض نجاحا لليون الذي جذب انتباهها، حسبما نشرت "ديلي ميل".
ويعيش ليون في برلين، وهو طالب وعازف ساكسفون، بدأ شهرته في عالم الموضة عندما شارك في عرض "مايزون مارجيلا" الموسم الماضي.
وتعاون من قبل مع عدة علامات، بما في ذلك "جوتشي" و"فالنيتنو" و"روبرتو كفالي"، بالإضافة إلى "هيرميس"، و"جيه دبليو أندرسون" و"ألكسندر مكوين".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. عارض أزياء يرتدي "كعب عالي" يخطف الأضواء في أسبوع الموضة بباريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.