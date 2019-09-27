غناء وتسويق بجانب الدراسة.. ريماس إسماعيل فتاة "متعددة المواهب"

ريماس إسماعيل، فتاة تبلغ من العمر 22 عامًا، متعددة المجالات والمواهب، تُغنِّي، تعمل بالتسويق، وتدرس، واستطاعت في الآونة الأخيرة أن توازن بين كل هذه المجالات، دون أن تأتي على حساب أحدهم من أجل الآخر.

أول من اكتشف موهبة الغناء عند ريماس كانت والدتها، حيث بدأت مشوارها مع الغناء منذ أن كانت في المرحلة الابتدائية، فكانت تغني في كورال المدرسة والحفلات التابعة لها، وصولًا إلى الغناء في الجامعة، وإلى حفلات في أماكن مخصصة للغناء مثل "ساقية الصاوي" وغيرها.

"الغُنا بالنسبالي مجرد هواية مش مصدر دخل، وماما كانت معترضة في الأول خوفًا من أني أقصر في دراستي، ولكن بتشجيع بابا وبإثباتي ليها أني قادرة أوفَّق مشكلة اعتراضها اتحلت"، قالت ريماس في حديثها لـ"هن".

كما أضافت اسماعيل أنها عُرض عليها الاشتراك في الكثير من الأعمال الفنية مقابل استغنائها عن الحجاب، ولكنها رفضت: "أنا مستحيل أقلع حجابي لأي سبب أيًا كان، وهستنى فرصة كويسة تجيلي وتحترم كوني مُحجبة".

أما عن التسويق، فالفتاة العشرينية تعمل به منذ أن كانت تبلغ من العمر 19 عامًا، أي منذ 4 سنوات تقريبًا، بدأت على نطاق ديق للغاية، ولكن توسَّعت في عملها على مدار الأربع سنوات كما اكتسبت خبرة: "أنا بسوَّق شنط وهدوم وجزم وكل الحاجات اللي بتخص البنات، وشغلي عرَّفني على أنماط كتير من الشخصيات".

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دشَّنت ريماس صفحة على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تحمل أسم "RIA Gallery"، وبدأت بعرض المنتجات التي تريد تسويقها عليها، وبالفعل تجاوب معها رواد الموقع، حيث تم وضع مشروعها البسيط على أول طريق نجاحه.

واجهت الفتاة العشرينية العديد من المشكلات في عملها، لأنه مثله كمثل أي عمل آخر، به زوايا جيدة كما به جوانب مرهقة وعسيرة بعض الشيء: "مشكلة شغلي أني مضطرة أتعامل مع كل الناس مش بس اللي أنا عايزه أتعامل معاهم، فبشوف ناس غريبة بطباع أغرب"، وأضافت: "ده غير أن أي شغل فيه مكسب وخسارة ده العادي، بس أنا في بداياتي خسرت مبالغ كتيرة وده أثر عليا طبعًا".

ولكن عمل ريماس أيضًا جعلها تكتسب خبرات وتصنع أصدقاء جدد لم تكن لتكتسبهم بدون هذا العمل، ويعد هذا جانب من الجوانب المشرقة في الأمر.

تهدف ريماس عن طريق العمل إلى تحقيق أشياء عديدة، ولكن أهم ما تريد تحقيقه هو مساعدة كل الفتيات على ارتداء ملابس جميلة الشكل، "عالموضة"، بخامات جيدة، وبأسعار هينة: "من حق كل بنت أنها تلبس كويس، اللي معاها واللي مامعاهاش، عشان كدا أنا بتعب جدًا في التدوير على الحاجات بشكل وجودة كويسين، وفي نفس الوقت بأسعار معقولة"، وأضافت: "كتير ممكن أخسر فلوس بس عشان أحقق الغرض ده، ومش بتضايق لأني كدا ببني اسم".

وتحلم اسماعيل بتدشين خط موضة خاص بها في المستقبل القريب، وستطلق عليه نفس أسم صفحتها على موقع الـ"انستجرام"، "RIA Gallery".

وجدير بالذكر أن ريماس بجانب كل هذا مهتمة جدًا بدراستها، حيث أنها في سنتها الدراسية الثالثة، بكلية التجارة جامعة حلوان، وانجزت السنوات الماضية بتقديرات جيدة، وتأمل أن ترتفع تقديراتها في العامين المقبلين: "البنات في المُطلق multi functional، بيعرفوا يعملوا حاجات كتير جدًا في نفس الوقت، وبينجحوا نجاحات مبهرة، وأنا متأكده أني هقدر أنجح وأحقق كل اللي أنا بحلم بيه في يوم من الأيام".