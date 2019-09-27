"لقمة بالحلال".. "حنان" وصديقاتها يؤسسن مسابقة خاصة بالطبخ

مسابقة طبخ خاصة للسيدات من مختلف المحافظات، أقامتها حنان يوسف، رغبة منها في تنمية مشاريع النساء الخاصة بالطهي، لتمنحهن مقدارا من الشهرة تساعدهن بعد ذلك على تنشيط مبيعاتهن.

فحنان يوسف، لم تكن بمفردها فهي إحدى القائمات على مبادرة "لقمة بالحلال"، بالتعاون مع صديقاتها الثلاث: "إحنا بنساعد الستات اللى بتشتغل فى مشاريع خاصة بالأكل البيتى أنها تكون زبون عن طريق بعض مسابقات الطبخ اللى بننفذها وبنذيعها لايف".

منذ اللحظة الأولى التى سعت فيها السيدات لتنفيذ المبادرة، لاقت دعماً كبيراً من جانب الشيفات: "إحنا جمعنا عدد من السيدات اللى فاتحة مشاريع فى محافظات مختلفة فى وجه بحرى وفى الصعيد كمان، بنحاول إننا نساعدهم فى التسويق لنفسهم بطرق مبتكرة، وفعلاً فيه عدد كبير منهم اتشهر وبقى ليه اسمه فى السوق".

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لاقت تلك المبادرة دعماً من جانب بعض الشيفات مثل محمود عطية ونبيل فاروق وأحمد خفاجى: "دعمونا بدون أى مقابل، وكمان كانوا ضمن لجنة التحكيم الخاصة بالمسابقة، إحنا عملنا مسابقتين طبخ، الأولى كانت فى المقاولون العرب، والتانية عملناها فى بورسعيد وهنكمل كل فترة هنعمل مسابقة للسيدات".

إلى جانب تحقيق الشهرة فإن الفائزات يحصلن على هدايا مثل أدوات مطبخ ومستلزمات حلويات تساعدهن فى المشاريع الخاصة بهن: "إحنا كمان عشان نزيد اليوم بهجة عملنا مسابقة لأحسن شيف من الأطفال وكانت أكلاتهم رائعة بجد، فاقت كل التوقعات".

"كفتة جمبرى، فاهيتا، أكلات صينية، برجر، جلاش، محشى بالشاورما، ديسباسيتو".. أبرز الأطباق التى تم تجهيزها فى المسابقة: "إحنا فاز معانا 2 ستات فى الأطباق الحلوة، و3 فى الأصناف الحادقة"، وحسب "حنان" فإنهن سيقمن خلال الفترة المقبلة بالتجول فى عدد من المحافظات: "ناويين إننا نلف مصر كلها ونساعد الستات".