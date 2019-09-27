إطلالة مميزة لدنيا بطمة في أحدث جلسة تصوير

القاهرة - لايف ستايل نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور لها من أحدث جلسة تصوير لها. وظهرت دنيا بطمة في الصورة بإطلالة مميزة، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها. يذكر أن آخر أعمال المطربة المغربية دنيا بطمة أغنيتها الجديدة "الزمن بيدور" التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب. قد يهمك أيضاً : منة فضالي في أحدث جلسة تصوير بفستان أسود

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