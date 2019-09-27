فاونديشن بالم .. سر جمال بشرتك

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أفادت مجلة "إن ستايل" الألمانية بأن مستحضر فاونديشن بالم “Foundation Balm” يعد سر جمال البشرة؛ حيث يمنح البشرة مظهرا موحدا يشع نضارة وإشراقا وملمسا ناعمًا كالحرير.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال، أن فاونديشن بالم هو كريم أساس يتمتع بقدرة تغطية كبيرة، وبالتالي فهو يداري المسام الكبيرة ومواضع الاحمرار ومواضع اللمعان لتبدو البشرة خالية من الشوائب والعيوب.

ويعد فاونديشن بالم مناسبا لكل أنواع البشرة، حتى البشرة الجافة أيضا؛ حيث إنه يعتني بها بفضل مواد العناية المرطبة، التي يحتوي عليها، كالزيوت وحمض الهيالورونيك.

وبفضل قدرته العالية على التغطية يكفي وضع كمية قليلة من الفاونديشن بالم مع توزيعه بواسطة فرشاة ذات طرف مستدير أو مسطح بحركات دائرية.