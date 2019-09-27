5 أسباب شائعة لاحمرار العين

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-

يعاني كثيرون من باستمرار من احمرار العينين الذي يعود لأسباب صحية عديدة ومختلفة قد تؤثر سلباً على صحة العينين.

فيما يلي بعض الأسباب التي تؤدي إلى حمرة العينين، حسب صحيفة إكسبرس أونلاين البريطانية، حسب ما جاء في موقع"24 الإماراتي".

１- العيون الدموية المتفجرة

حالة صحية تؤدي إلى احمرار في بياض العين.

２- التهاب الملتحمة

يؤدي التهاب الملتحمة إلى حرقة شديدة في العينين، وإلى لزوجة ظاهرة فيهما.

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3- جفاف العينين

من أهم أسباب احمرار العينين، ويتسبب في حرقة شديدة، أو ضبابية في الرؤية.

4- التهاب الجفن

يتسبب التهاب الجفن في انتفاخه وترهله وفي ظهور نتوءات صغيرة.

5- رموش داخل العينين

تؤدي هذه الحالة إلى احمرار العينين والشعور بشيء في العين.