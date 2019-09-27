ميغان ماركل تظهر بإطلالات أنيفة زهيد الثمن في أفريقيا

يبدو أن دوقة ساسكس ميغان ماركل، قد استوعبت الدرس جيدًا، فمنذ ذهابها لأفريقيا مع الأمير هاري وطفلها أرتشي، وهي تظهر بإطلالات زهيدة الثمن، لتثبت أنها حريصة على البساطة، ولا تهدر أموال الشعب البريطاني.

رصدت صحيفة "ذي صن" البريطانية، إطلالة ماركل بجمبسوت أسود أنيق من تصميم العلامة التجارية الأمريكية إيفريلين، خلال توجهها لبوتسوانا ضمن جولتها الملكية في أفريقيا.

وتغير ستايل ميغان كثيرًا عن ذي قبل، فقد تألقت بـ 4 إطلالات مختلفة خلال هذه الجولة، يغلب عليها البساطة الممتزجة بالأناقة، وتعد جميعها بأسعار زهيدة، وهذه المرة اختارت جمبسوتًا أنيقًا باللون الأسود لا يتعدى ثمنه 125 دولارًا، وهو مبلغ زهيد مقارنة بما اعتادت عليه ماركل.

تألقت ماركل بجمبسوت من القماش الأسود، مزودٍ بحزام الخصر من دون أكمام وفتحة على شكل حرف الـV عند الصدر، يتميز بقصة الأرجل الفضفاضة، وعلى الرغم من السعر البسيط للجمبسوت إلا أنها انتعلت حذاءً بكعب عال بتوقيع العلامة الإسبانية مانولو بلانيك بقيمة أعلى بكثير من سعر الجمبسوت بلغت الـ 740 دولارًا، وتزينت بزوج من الأقراط الذهبية تبلغ قيمته 215 دولار.

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أما تصفيفة شعرها فكانت بسيطة وناعمة في الوقت ذاته، وهي كعكة ملساء منخفضة مع فرق الشعر من المنتصف.

يذكر أن ماركل قد التقت رئيس الأساقفة بجنوب أفريقيا ديزموند توتو، مع زوجها وابنها أرتشي، ويعرف توتو بنضاله البارز لمحاربة التمييز العنصري، كما أنها جلست مع عائلة بسيطة لتتناول معهم الشاي في اليوم الثاني من جولتها الملكية، وتحدثت ماركل بسعادة عن ابنها أرتشي الذي خطف منها الأضواء، وسعادتها البالغة كونها أمًا، كما تحدثت عن دعمها لحقوق المرأة، وكيف ستدعمه أكثر بصفتها عضوة في العائلة الملكية البريطانية

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