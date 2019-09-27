إلهام شاهين: لعبت دور الأم لممثلين في نفس عمري.. وأمير أخويا مظلوم بسببي

أكدت الفنانة إلهام شاهين أنها فخورة بكل التجارب الإنتاجية التي قامت بها وذلك خلال لقائها مع الفنان شريف منير وابنته أسمى في برنامج "انا وبنتي" المذاع عبر فضائية "ON E".

وأكدت شاهين أنها لم تكسب في التجارب الإنتاجية التي قامت بها مثل فيلم "يوم للستات"، مضيفة أن الفيلم حصل على 21 جائزة ولكنه لم يحقق أي إيرادات تذكر، مشيرة: "كل اللي بيعمل سينما محترمة مبكسبش".

وأوضحت إلهام شاهين أنها تقدم أي دور يرفض تقديمه زميلاتها، حيث أدت دور أم لشابة بينما كانت في نفس سن الشابة، مشيرة إلى أنها قدمت دور أم لعمرو سعد وأشرف عبدالباقي رغم أنه في نفس عمرها.

وأشارت إلهام شاهين إلى أنها لا تتأثر بالنقد ولا تتابع إلا آراء بعض النقاد والصحفيين، نظرًا لأنها درست في معهد الفنون المسرحية وبالتالي لا تتأثر بالنقد.

وتحدثت إلهام شاهين عن شقيقها الفنان أمير شاهين "أمير ده مظلوم في الحياة كلها بسبب إنه أخويا ومظلوم في كل حاجة"، مضيفة: "مظلوم في الشغل بسبب إنه أخو إلهام شاهين واللي عنده عدوات معايا قلبها مع أمير أخويا وأنا عندي عداوات كتير".