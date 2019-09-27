إلهام شاهين: بموت في الكلاب والحاجة الوحيدة اللي مبخافش منها هي الموت

أبدت الفنانة إلهام شاهين محبتها الشديدة للكلاب وذلك خلال لقائها مع الفنان شريف منير وابنته أسمى في برنامج "انا وبنتي" المذاع عبر فضائية "ON E".

ودخلت شاهين الاستديو وهي ترتدي "بلوزة" عليها صورة لكلبين وتحمل حقيبة يد عليها صور كلاب أيضًا قائلة: "جايلكم بكلابي كلها معايا وكلابي جايين يحرسوني وأنا بموت في الكلاب"، متذكرة الفستان الذي ارتدته في مهرجان الجونة وكان عليه صور للكلاب.

وحكت شاهين عن مواقف صعبة تعرضت لها أثناء عملها بالمثيل حيث تعرضت للحرق مرة بعدما أخطأ الفني المتخصص في أحد المشاهد التي من المفترض أن يضع جزءا من ملابسها في "الجاز" والجزء الأعلى في الماء بحيث يظهر مشهد الحرق حقيقيًا وأخطأ الفني ووضع الطرحة الخاصة بها في الجاز بدلًا من الماء ما تسبب في اشتعال النار برأسها وقاموا بإطفائها بسرعة.

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وحكت شاهين أنها قدمت عددا من المشاهد الخطرة منها مشاهد الغرق وحوادث السيارات والدفن، حيث دفنوها مرة وهي على قيد الحياة.

وأكدت إلهام شاهين انها شاركت في مهرجان بابل للفنون في العراق وأنها تشارك باستمرار في المناسبات في العراق وسوريا مشددة على أنها لا تخاف من الموت: "الحاجة الوحيدة اللي ما بخافش منها هي الموت ولو مكتوب لي أموت هموت".

وحكت إلهام شاهين عن تعرضها للغرق أثناء تصوير أحد المشاهد في البحر بعدما قادت "لانش" بسرعة كبيرة وتعرض القارب للانقلاب بعد مواجهة موجة عالية وسقطت في البحر وتم إنقاذها بواسطة خفر السواحل الذين شاهدوا انقلاب القارب في عرض البحر.