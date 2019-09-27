دراسة تكشف فوائد مذهلة لزيت السمك

محمد اسماعيل - القاهرة - أ.ش.أ

أظهرت دراسة جديدة أن تجربة فيتامين (د) وأوميجا 3 (زيت السمك) تُظهر الأمل في الوقاية من الوفيات الناجمة عن السرطان والأزمات القلبية.

وقد شارك في الدراسة ما يقرب من 26000 رجل وامرأة في تجربة سريرية على مستوى البلاد بعد أكثر من خمس سنوات من الدراسة والعلاج، وتظهر النتائج إشارات واعدة لبعض النتائج.

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وأحماض أوميجا 3 الدهنية (زيت السمك) أظهرت انخفاضًا بسيطًا، ولكن غير مهم، في نقطة نهاية القلب والأوعية الدموية الرئيسية لأحداث الأمراض القلبية الوعائية الرئيسية، فقد ارتبطت بانخفاض كبير في النوبات القلبية.

ويتم الآن تأكيد الفوائد الصحية للقلب من خلال التحليلات الحديثة لتجارب أوميغا 3 العشوائية، وبالمثل، لم تقلل مكملات فيتامين (د) من أحداث الأمراض القلبية الوعائية الرئيسية أو مجموع حالات الإصابة بالسرطان، لكنها ارتبطت بانخفاض معتد به إحصائياً في إجمالي وفيات السرطان بين أولئك الذين خضعوا للتجارب لمدة عامين على الأقل.

كما تم تأكيد تأثير فيتامين (د) في الحد من الوفيات الناجمة عن السرطان من خلال التحليل التلوي المحدث لتجارب فيتامين (د) حتى الآن. ومن المقرر تقديم الدراسة خلال الاجتماع السنوي لجمعية أمريكا الشمالية لانقطاع الطمث (NAMS) المنعقد حاليا فى شيكاجو حتى 28 سبتمبر.