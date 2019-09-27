قبل الحفل الختامي.. نجمات تنافسن على لقب الأكثر أناقة في مهرجان الجونة 2019

ساعات قليلة تفصلنا عن الحفل الختامي لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، الذي شهد تألق الفنانات على السجادة الحمراء منذ اللحظات الأولى من افتتاح المهرجان الدولي، فبعض الفنانات نجحن في جذب أنظار الجمهور بإطلالاتهن الأنيقة.

وقبل الليلة الختامية لمهرجان الجونة السينمائي، يعرض "هن" أبرز إطلالات الفنانات اللافتة للأنظار على "الرد كاربت" خلال ليالي فعاليته.

درة

منذ اللحظات الأولى لحفل افتتاح مهرجان الجونة، تألقت الفنانة التونسية درة بفستان مستوحى من طراز الأميرات من اللون الفوشيا، "بروتال"، طويل، من إبداع مصمم الأزياء مايكل سينكو، وشاركت جمهورها بصور من مشاركتها في حفل الافتتاح، التي لاقت إعجاب جمهورها ومتابعيها، الذين شبهوها بالأميرات.

ومن ضمن الإطلالات المميزة التي تألقت بها "درة" هي ارتداؤها فستانا يحمل اللون الأسود، منقوشا عليه بعض الأشكال المستوحاة من الطابع اليوناني، بتصميم كشاكش من الخصر، وفتحة صدر واسعة تتميز بوجود خامة الدانتيل على الفستان.

ريا أبي راشد

كالعادة خطفت الإعلامية ريا أبي راشد الأنظار منذ ظهورها على السجادة الحمراء، إذ ارتدت فستانا يحمل توقيع مصمم الأزياء ساهر ضيا، تميز بخطوط ذهبية على الصدر، وحدد خصرها حزاما لامعا من اللون نفسه، بأكمام طويلة لها فتحة من الداخل، وبلغ ثمنه 92 ألف جنيه.

يسرا

ورغم تمسك الفنانة يسرا بحالة الحداد على وفاة والدتها، لكنها جاءت أيضًا ضمن الإطلالات الأكثر أناقة، خلال حفل افتتاح فعاليات مهرجان الجونة، إذ ظهرت بفستان أسود لامع "تايبست"، مكشوف من الجهة العلوية، دون أكمام، بتوقيع مصمم الأزياء هاني البحيري.

ليلى علوي

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الفنانة ليلى علوي من الفنانات اللاتي تألقن بأزيائهن، ففي إحدى فعاليات مهرجان الجونة اردت فستانا باللون البيج مغطى بالبريق اللامع، كما أنه عاري الكتفين، وحمل توقيع المصمم يوسف الجسمي.

هند صبري

الفنانة التونسية هند صبري ظهرت بفستان أسود اللون، لكنه تميز بالبساطة والأناقة، وهو من دار أزياء Solace London.

تارا عماد

وتألقت الفنانة تارا عماد في ارتداء فستان يحمل اللون السكري، مصنوع من طبقات التل والقماش لامع دون تطريز، منفوش طويل، وكان من تصميم دينا شعبان.

أروى جودة

بعيدًا عن الفساتين، تمكنت أيضًا الفنانة أروى جودة من التألق على السجادة الحمراء إذ ارتدت جيبة قصيرة مزينة بالشراريب، و"توب" أبيض قصير، وأصبحت أيضًا من الإطلالات المميزة للفنانة المصرية خلال ليالي المهرجان الدولي.

كارمن بصيبص

وتألقت الفنانة كارمن بصيبص بإطلاتها التي ظهرت بها في حفل افتتاح المهرجان، إذ ارتدت جامب سوت، أنيق من اللون الجنزاري، وزين خصرها حزام متوسط العرض، وحمل توقيع مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب.

مي عمر

وخلال إحدى فعاليات مهرجان الجونة، تألقت الفنانة مي عمر بفستان يحمل تصميم زهير مراد، وهو من اللون البنفسجي، ومن خامة التُل الشفافة.