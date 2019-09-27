أعراض نقص فيتامين د.. الأسباب والعلاج

نقص فيتامين (د) يعني أنك لا تحصل على ما يكفي من فيتامين (د) للبقاء في صحة جيدة، حيث يساعدك على امتصاص الكالسيوم، الذي يعد واحدا من اللبنات الأساسية للعظام. كما يلعب فيتامين (د) أيضًا دورًا في الجهاز العصبي والعضلي والجهاز المناعي، وفيما يلي أسباب وأعراض وعلاج نقص فيتامين (د)، بحسب موقع "ويب مد"، الطبي.

أعراض نقص فيتامين د

ألم العظام وضعف العضلات يمكن أن تعني أن لديك نقص فيتامين (د).

ولكن بشكل عام الأعراض الناتجة عن نقص فيتامين د خفية.

علاج نقص فيتامين د

يمكنك الحصول على فيتامين د، من بشرتك ومن نظامك الغذائي ومن المكملات الغذائية.

جسمك يشكل فيتامين (د) بشكل طبيعي بعد التعرض لأشعة الشمس. لكن التعرض لأشعة الشمس المتكرر قد يؤدي إلى شيخوخة الجلد وسرطان الجلد، لذا يحاول الكثير من الناس الحصول على فيتامين "د" من مصادر أخرى.

وتلك هي الكميات الموصي بها من الفيتامين بحسب العمر.

الولادة حتى 12 شهرًا: 400 وحدة دولية.

الأطفال 1-13 سنة: 600 وحدة دولية.

سن المراهقة 14-18 سنة: 600 وحدة دولية.

البالغون من 19 إلى 70 عامًا: 600 وحدة دولية.

البالغين 71 عامًا أو أكبر: 800 وحدة دولية.

النساء الحوامل والمرضعات: 600 وحدة دولية.

قد يحتاج الأشخاص الأكثر عرضة لخطر نقص فيتامين (د) إلى المزيد.

إذا كان لديك نقص في فيتامين (د)، فإن العلاج يكون مع المكملات الغذائية. تحقق مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عن المبلغ الذي تحتاجه ، وكم مرة تحتاج إلى أخذها ، والمدة التي تحتاج إليها.

أسباب نقص فيتامين د

لا تحصل على ما يكفي من فيتامين (د) في نظامك الغذائي.

جسمك لا يمتص كمية كافية من فيتامين (د) من الطعام (مشكلة سوء الامتصاص).

لا تحصل على ما يكفي من التعرض لأشعة الشمس.

لا يستطيع الكبد أو الكليتان تحويل فيتامين (د) إلى شكله النشط في الجسم.

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الأدوية التي تتداخل مع قدرة جسمك على تحويل أو امتصاص فيتامين (د).

أضرار نقص فيتامين د

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين (د) إلى فقدان كثافة العظام، والتي يمكن أن تسهم في هشاشة العظام والكسور.

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين (د) الشديد أيضًا إلى أمراض أخرى. في الأطفال، يمكن أن يسبب الكساح، والكساح هو مرض نادر يتسبب في أن تصبح العظام ناعمة وثنية. الرضع والأطفال من أصل أفريقي هم أكثر عرضة للإصابة بالكساح.

في البالغين، يؤدي نقص فيتامين (د) الحاد إلى هشاشة العظام. هشاشة العظام تسبب ضعف العظام وآلام العظام وضعف العضلات.

يدرس الباحثون فيتامين د لمعرفة صلاته المحتملة بالعديد من الحالات الطبية، بما في ذلك مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسرطان وأمراض المناعة الذاتية مثل التصلب المتعدد.

مصادر فيتامين د

هناك بعض الأطعمة التي تحتوي بشكل طبيعي على بعض فيتامين (د) وهي

الأسماك الدهنية مثل سمك السلمون والتونة والماكريل.

لحم كبد البقر.

الفطر.

صفار البيض.

يمكنك أيضا الحصول على فيتامين (د) من الأطعمة المعلبة. يمكنك التحقق من الملصقات الغذائية لمعرفة ما إذا كان الطعام يحتوي على فيتامين (د).

حليب

حبوب الإفطار (كورن فليكس)

عصير البرتقال.

منتجات الألبان، مثل اللبن.

مشروبات الصويا.

هناك أيضا مكملات فيتامين (د)، سواء في الحبوب أو المشروب.