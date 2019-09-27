طريقة عمل البالميه الفرنسي

ينطق أحيانا بالمير أو بالميه، هو نوع من أنواع المخبوزات المميزة من المطبخ الفرنسي، يمكنك تقديمه لأطفالك في اللانش بوكس، ليستمتعوا بسناك خفيف خلال اليوم الدراسي، وفيما يلي طريقة عمل البالمير الفرنسي. المقادير عجين باف بيستري (متوفرة في المتاجر الكبيرة). كوب من السكر. نصف كوب زبد سائل. Advertisements طريقة التحضير يفرد العجين على دقيق ثم يدهن بالزبد ويرش عليها السكر، ويمكن إضافة القرفة حسب الرغبة. تدهن مرة أخرى بطبقة من الزبد ثم طبقة من السكر. يلف العجين بشكل اسطواني، بحيث يكون كل نصف عكس الآخر. يقطع العجين حلقات. يخبر البالمير بالفرن حتى يصل إلى اللون الذهبي، ثم يقدم.

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