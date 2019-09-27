جفاف العين.. الأعراض والأسباب والعلاج

قد يعاني البعض من جفاف العين والتي يتزامن حدوثها أحيانًا خلال التغيير بين فصول السنة، الا أن هناك أسبابا أخرى من شأنها حدوث جفاف بالعين يترتب عليه الشعور بالوخز أو بالحرقان في العينين.

وتقدم "هُن" في التقرير التالي طبقا للموقع الطبي "مايو كلينيك".

أعراض جفاف العين:

إحساس بلسعات أو حرقة أو خشونة في العينين

صديد لزج في العينين أو حولها

الحساسية ضد الضوء

احمرار العين

الإحساس بوجود شيء في العينين

صعوبة ارتداء عدسات لاصقة

صعوبة القيادة ليلًا

عيون دامعة، وتكون استجابة الجسم لتهيج جفاف العينين

تَغَيُّم الرؤية وإرهاق في العين

أسباب جفاف العين:

الغدد الدمعية والقنوات الدمعية:

تجفُّ العيون بسبب عدم وجود دموع كافية، وتتكون الدموع من خليط من الماء، والزيوت الدهنية، والمخاط، ويساعد هذا الخليط على ترطيب وتنقية سطح العين، وحمايتها من الإصابة بالعدوى.

وفي بعض الحالات، يكون سبب جفاف العينين هو نقص في إنتاج الدموع فيهما، وفي حالات أخرى يكون السبب هو سرعةَ جفاف الدموع وخللًا في عملية تكوينهما.

نقص إفراز الدموع:

جفاف العينين يحدث عندما لا تكون قادرًا على إفراز دموع كافية، المصطلح الطبي لهذه الحالة هو التهاب القرنية.

الأسباب الشائعة لنقص إنتاج الدموع تتضمن:

-التقدُّم في السن.

-حالات طبية معينة شاملة داء السكري، والتهاب المفاصل الروماتويدي، والذئبة الحمراء، وتَصَلٌّب الجلد، واضطرابات الغدة الدرقية ونقص فيتامين أ.

-بعض الأدوية تتضمن كمضادات الهيستامين، وعقاقير إزالة الاحتقان، والعلاج ببدائل الهرمونات، ومضادات الاكتئاب والأدوية المستخدَمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم، وحب الشباب، وتحديد النسل، ومرض الشلل الرعاش.

-جراحة العين بالليزر، على الرغم من أن أعراض جفاف العين المرتبطة بهذا الإجراء عادةً ما تكون مؤقَّتة

-تلف الغدة الدمعية بسبب الالتهاب أو الإشعاع

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ارتفاع جفاف العين

الأسباب الشائعة لارتفاع جفاف الدموع تتضمن ما يلي:

الرياح أو الدخان أو الهواء الجاف

طرف العين قليلًا، وهو أمر يَحدُث عندما تُركِّز على شيء، على سبيل المثال، أثناء القراءة أو القيادة أو العمل باستخدام الكمبيوتر

مشكلات الجفون، مثل انقلاب الجفن إلى الخارج (الشتر الخارجي)، وانقلاب الجفن إلى الداخل (الشتر الداخلي)

عدم التوازن في تكوين دمع العين:تحتوي طبقة الدموع على ثلاثة أنواع من الطبقات الأساسية: الزيت والماء والمُخاط. يسبِّب وجود مشاكل في أي من هذه الطبقات جفاف العينين، على سبيل المثال، فإنَّ مادة الزيت تنتجها الغدد الصغيرة على حافة الجفون (غدد ميبوميان) وقد تكون مسدودة، يشيع انسداد غدد ميبوميان بشكل كبير بين الأشخاص الذين يعانون من التهاب على طول حافة الجفون (التهاب الجفن)، أو العد الوردي أو غيرها من اضطرابات الجلد.

عوامل الخطر:

-العمر أكبر من 50 عامًا، حيث يميل إنتاج الدموع إلى الانخفاض كلما تقدمت في العمر، يُعدُّ جفاف العيون أكثر شيوعًا بين الأشخاص ممن تجاوزوا عمر الـ50.

-أن تكون امرأة، إن نقص الدموع أكثر شيوعًا بين النساء، خاصةً إذا أُصبن بتغيرات هرمونية بسبب الحمل، باستخدام حبوب منع الحمل أو انقطاع الطمث.

-اتباع نظام غذائي منخفض في فيتامين (أ) الذي يوجد في الكبد والجزر والبروكلي (القرنبيط الأخضر)، أو منخفض في أحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك والجوز والزيوت النباتية

-ارتداء عدسات لاصقة

مضاعفات مرض جفاف العين:

عدوى العين:

تحمي الدموع سطح العين من العدوى. ودون كمية الدموع المناسبة، يمكن أن تزيد خطورة الإصابة بعدوى العين.

تلف سطح العين:

في حالة عدم علاج الحالة، يمكن أن يؤدي جفاف العين الحاد إلى التهاب العين وخدش سطح القرنية وقرحة القرنية ومشكلات الرؤية.

انخفاض نوعية الحياة:

يمكن أن يؤدي جفاف العين إلى صعوبة أداء الأنشطة اليومية، مثل القراءة.

الوقاية من جفاف العين:

تجنَّب دخول الهواء في عينيك:

لا توجِّه مجففات الشعر أو أجهزة تسخين السيارات أو مكيفات الهواء أو المراوح إلى عينيك.

قم برش مرطِّب في الهواء:

في الشتاء، يمكن أن يضيف جهاز الترطيب الرطوبة إلى الهواء الداخلي الجاف.

لا تنس ارتداء النظارات الشمسية الملفوفة أو النظارات الأخرى الواقية:

يمكن إضافة واقيات السلامة إلى الأجزاء العلوية وجوانب النظارات الشمسية لمنع الرياح والهواء الجاف، اسأل عن الواقيات ومكان شراء النظارات الشمسية.

خذ قسطًا من الراحة لإراحة العين خلال المهام الطويلة:

إذا كنت تقرأ أو تقوم بمهمة أخرى تتطلب تركيزًا بالعين، فعليك تخصيص فواصل لإراحة العين. قم بإغلاق عينيك لعدة دقائق. أو قم بإغلاق عينيك وفتحها سريعًا لعدة ثوانٍ من أجل المساعدة في توزيع الدموع بالتساوي في العينين.

كن على دراية بالظروف البيئية:

إن الهواء في المرتفعات والمناطق الصحراوية وفي الطائرات قد يكون جافًا للغاية. عند قضاء الوقت في مثل هذه الظروف البيئية، قد يكون من المفيد إغلاق العينين باستمرار لعدة دقائق في المرة وذلك من أجل تقليل تبخر الدموع.

ضع شاشة الكمبيوتر أسفل مستوى العين:

إذا كانت شاشة الكمبيوتر أعلى من مستوى العين، فسوف تفتح عينيك بشكل أوسع لرؤية الشاشة. ضع شاشة الكمبيوتر أسفل مستوى العين حتى لا تفتح عينيك بشكل واسع. قد يساعد ذلك في تقليل تبخر الدموع بين ومضات العين.

توقف عن التدخين وتجنّب الدخان:

إذا كنت تدخن، فاطلب من الطبيب المساعدة في وضع إستراتيجية للإقلاع عن التدخين، حيث من المحتمل بشكل كبير أن تكون هذه الإستراتيجية مناسبة لك. إذا كنت لا تدخن، فعليك الابتعاد عن الأشخاص الذين يدخنون. يمكن أن يتسبب التدخين في تفاقم أعراض جفاف العين.

استخدم الدموع الصناعية بصورة متكررة:

إذا كنت تعاني جفافًا مزمنًا في العين، فعليك استخدام قطرات للعين حتى حين تتحسن العينين للاستمرار في التزليق الجيد للعين.