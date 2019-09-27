صور.. حسام موافي مع مريضات سرطان الثدي في "بهية": الدعم النفسي والمعنوي ضرورة

أجرى قام الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة في القصر العيني، زيارة إلى مستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان، فى إطار عدد من الزيارات التي يجريها رموز المجتمع لتقديم الدعم النفسب والمعنوي لمريضات سرطان الثدي.

وشدد الدكتور حسام موافي، على مريضات سرطان الثدي، خلال كلمته، ضرورة التمسك دائما بالقوة والتفاؤل، مؤكدا أن الدعم النفسي والمعنوي لهن هو أمر مهم جدا بعد العلاج الكيماوي والإشعاعي، وهو الأمر الذى يتميز فيه مستشفى بهية، ما يجعلها نموذجا يحتذى به لجميع المؤسسات الخيرية

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واستمع "موافي" إلى كلمات المحاربات، وقصصهن، وكيفية مرورهن بمراحل العلاج حتى التغلب على المرض.

وكان فى استقبال "سفير جبر الخواطر"- كما لقبته مستشفى بهية- كل من المهندس ماجد حمدي عضو مجلس أمناء مؤسسة بهية، والدكتور محمد عمارة مدير المستشفى، وعدد كبير من "محاربات بهية" اللاتي حرصن علي الحضور وإلتقاط الصور التذكارية معه.

ويشار إلى أن مستشفى بهية، كان قد أطلق على الدكتور حسام موافي، لقب "سفير جبر الخواطر، لتأثر الجمهور بإحدى الحلقات التي قدمها عبر برنامج "رب زدني علما" على قناة "صدى البلد" والتي جاءت بعنوان "جبر الخواطر.. المودة بالإكراه"، والتي تحدث فيها عن أهمية جبر الخواطر بين الناس، ولاقت صدى إيجابيا واسعا.