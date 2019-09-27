يعتبر الماكرون من الحلوى اللذيذة التي يشتهيها الأطفال، ما يدفع الأمهات مع بداية العام الدراسي إلى البحث عن طريقة تحضيرها، لوضعها لهم ضمن محتويات الـ"لانش بوكس". وتقدم "هُن" طريقة عمل الماكرون للشيف غادة التلي. مقادير الماكرون 2 بياض بيض. فانيليا. كوب دقيق اللوز. كوب سكر بودرة. رشة ملح. ملعقة كبيرة سكر. 2 كوب شوكليت شيبس. Advertisements كوب كريمة. طريقة تحضير الماكرون - اخفقي بياض البيض مع الفانيلا وملعقة السكر. - اطحني اللوز مع سكر البودرة ورشة ملح. - أضيفيهم على خليط البيض، وقلبيهم بحرص حتى لا يخرج الهواء. - ضعي الخليط في كيس حلواني، ثم شكليه في صينية الفرن على شكل دائرة. - اتركيه لمدة ساعة حتى يصنع قشرة. - ادخليه الفرن على درجة حرارة 140 لمدة 12 دقيقة ثم اخرجيه واتركيه ليبرد. - سخَّني الكريمة، ثم أضيفيها على الشيكولاتة البيضاء، واتركيها لتبرد. - احشي بها الماكرون والصقيهم ببعض وقدميه.

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