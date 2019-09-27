طريقة عمل الباذنجان المخلل.. فاتح للشهية والـ"تكَّة" في عصرة الليمونة

يعتبر الباذنجان المخلل من أشهر أنواع المخللات الفاتحة للشهية، والموضوعة دائما على المائدة المصرية، لذلك يقدم لك موقع "هن"، طريقة عمل الباذنجان المخلل، كما جاء على فضائية "سي بي سي سفرة".

مقادير الباذنجان المخلل

نصف كيلو من الباذنجان المسلوق.

4 ثمرات من الفلفل الرومي المقطع.

ثوم مفروم.

فلفل أخضر حار.

ربع كوب من عصير الليمون الطازج.

نصف كوب من الخل.

ربع كوب من زيت عباد الشمس.

ملعقة كبيرة من الكمون.

طماطم مقطعة إلى قطع صغيرة.

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رشة من الملح.

فلفل أسود (حسب الرغبة).

طريقة تحضير الباذنجان مخلل

نقوم بسلق الباذنجان في ماء مغلي على النار مع القليل من الخل، ثم نرفعه ونتركه ليبرد.

نقسم الباذنجان إلى نصفين بالطول.

نخلط باقي المكونات من الخل والثوم والفلفل الحار مع الزيت والكمون والليمون والفلفل الأسود والملح، بواسطة الكبة، ثم نضيفهم إلى الطماطم المقطعة والفلفل الألوان.

نقوم بحشو الباذنجان بهذه الخلطة، ونضعه في علبة بالثلاجة.

وعند التقديم، نعصر على الباذنجان القليل من الليمون.