قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل بيتزا البسطرمة، وذلك من خلال برنامجها "على قد الإيد" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الأطباق الأوروبية التي يمكن تحضيرها بخطوات بسيطة في المنزل. مقادير عمل بيتزا البسطرمة 3 كوب دقيق. ملعقة كبيرة خميرة فورية. نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر. ملعقة كبيرة سكر. ربع كوب زبادي. ربع كوب زيت. رشة ملح. ماء. مقادير الحشو بسطرمة. زيتون أسود. جبنة موتزاريلا. Advertisements مقادير الصوص طماطم مبشورة. ثوم. زعتر. ملح. فلفل أسود. زيت. طريقة عمل بيتزا البسطرمة اخلطي الدقيق مع رشة سكر والبيكنج بودر والخميرة ورشة ملح. ضيفي الزبادي والزيت وضيفي الماء تدريجيا مع الاستمرار في العجن. اتركيها لتتخمر ثم افرديها على سطح مرشوش بالدقيق وضعيها في صينية مدهونة بالزيت. ضيفي الصلصة على نصف العجينة ثم ضيفي البسطرمة والزيتون والجبنة الموتزاريلا ثم اغلقيها. ادهني العجينة بالصلصة ورشي جبنة موتزاريلا على الوجه وادخليها الفرن. طريقة عمل الصوص اخلطي الطماطم المبشورة مع الثوم والملح والفلفل والزيت والزعتر على النار واتركيها قليلًا حتى تتسبك.

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