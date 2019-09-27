الامارات | معاطف هذا الشتاء.. تنوع يناسب المرأة الخليجية

شكرا لقرائتكم خبر عن معاطف هذا الشتاء.. تنوع يناسب المرأة الخليجية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لعالم الموضة والجمال قدرة على التغير السريع، الأمر الذي تحركه خيوط هذه الصناعة العالمية من جهة، والصيحات التي تنتشر كالحمى على منصات التواصل الاجتماعي، وقوة تأثير الشباب في تغيير كل ذلك بحسب ما يراه مناسباً من جهة أخرى، ومن كل هذه الفوضى الممتعة، تقدم هذه الصفحة نظرة نقدية وانتقائية سريعة لما يمكن أن يتناسب والمرأة الخليجية خاصة والعربية عامة.

ندى الزرعوني : [email protected]

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