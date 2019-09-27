الامارات | «دي سي إل».. العناية بالبشرة في الرحلات الطويلة

شكرا لقرائتكم خبر عن «دي سي إل».. العناية بالبشرة في الرحلات الطويلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قد تكون الرحلات الطويلة في الطائرة واحدة من أشرس أعداء البشرة، لما تسببه هذه الساعات الطويلة من جفاف شديد لها.

تقدم «دي إس إل» للعناية بالبشرة مجموعة من المنتجات المخصصة للعناية بالبشرة خلال رحلات السفر، وتتضمن الحقيبة مجموعة من الكريمات التي تعين على الترطيب السريع والطارئ للبشرة، وتتضمن:

علاج إشراقة البشرة

هو مقشر لطيف لا يسبب الحساسية، يعمل على تفكيك تصبغات البشرة وتفتيحها، لبشرة أكثر صفاء ونعومة.

«سي سكيب» للعيون

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هو إكسير فعال غني بفيتامين سي، يساعد على إزالة آثار التعب تحت العيون.

مرطب البشرة النقية

يمكن اعتباره صديق السفر المفضل، لما يتميز به من ترطيب قوي للبشرة، كما يحتوي على حمض السلسيك وحمض اللاكتيك وفيتامين سي، ما يعين على تنقية التصبغات والوقاية من ظهور البثور، إضافة إلى الوقاية من أعراض تحسس البشرة التي تترافق وساعات السفر الطويلة.

سيروم تعزيز الترطيب النهائي

يتميز بكمية ترطيب كبيرة يضيفها على البشرة، كما أنه مناسب لجميع أنواع البشرة، يعتبر المرطب المثالي خلال الرحلات الطويلة، ويحتوي على خلاصة أعشاب وطحالب البحر التي تعمل على تجديد خلايا البشرة وتعزيز الدفاعات الطبيعية فيها، كما يعمل على شد البشرة، وإزالة الخطوط الدقيقة.