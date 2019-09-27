الامارات | Origins.. خيرات الإمارات في أطباق صحية

شكرا لقرائتكم خبر عن Origins.. خيرات الإمارات في أطباق صحية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعد مطعم Origins، الواقع في مجتمع تلال الإمارات، مثالياً لأولئك الذين يستمتعون بالطعام اللذيذ والصحي. كما يفتخر المطعم باستخدامه مكونات من مصادر محلية لإنتاج وصفات منزلية وأطباق شهية.

المطعم مستوحى من نمط الحياة الصحي وخيرات الطبيعة، ويحتفل بالمزارعين والمنتجين والحرفيين والطهاة. ومن المقرر أن يصبح Origins المكان المثالي لتناول وجبة إفطار ممتعة مع العائلة، والعشاء مع الأصدقاء، أو لتناول القهوة على التراس الجميل، المطل على نادي الإمارات للغولف دبي وفندق العنوان مونتجمري.

تتوافق التصميمات الداخلية الأنيقة مع القائمة، التي تقدم مجموعة متنوعة من الأطباق الصحية، مع استخدام القوام الطبيعية في جميع أنحاء المطعم، لتكوين جو دافئ ومرحّب. يسيطر الخشب الخام والناعم على التصميمات الداخلية للمطعم، وتتجلى الجمالية الأنيقة مع الأدوات النحاسية، والديكورات الداخلية الجلدية والمساحات الخضراء المنتشرة في جميع أنحاء المطعم، ما يخلق مركزاً اجتماعياً في مجمع تلال الإمارات.