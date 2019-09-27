الامارات | «أبحاث السرطان» يكشف تركيبة دوائيّة تمنح الأمل لمرضى سرطان الرئة

شكرا لقرائتكم خبر عن «أبحاث السرطان» يكشف تركيبة دوائيّة تمنح الأمل لمرضى سرطان الرئة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف ملتقى «أحدث المستجدات حول أبحاث السرطان»، عن إمكانية تحقيق ثورة جديدة في علاج سرطان الرئة، حيث توصل فريق من العلماء إلى تركيبة دوائية جديدة تساعد على تقليص الأورام السرطانية في الرئة.

أكد ذلك مساعد مدير البحوث في معهد فرانسيس كريك، البروفيسور جوليان داونورد، خلال الملتقى، الذي نظمته جمعية أصدقاء مرضى السرطان في كلية الطب بجامعة الشارقة، مشيراً إلى أنه تمكّن مع فريقه من اكتشاف تركيبة جديدة من الأدوية، يمكن أن تسهم في تقليص الأورام السرطانية في الرئة عند البشر والفئران بشكل كبير.

وأشار البروفيسور داونورد إلى أن هذا الإنجاز جاء بعد عامين من الجهود الجبارة، والأبحاث العلمية المكثفة، التي تم إجراؤها في «مختبر الشارقة» بمعهد فرانسيس كريك في العاصمة البريطانية لندن، مؤكداً إمكانية استخدام التركيبة الدوائية الجديدة في التجارب الإكلينيكية على البشر خلال العامين المقبلين، للتأكد من فاعليتها في علاج سرطان الرئة.

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هدف الملتقى، الذي شارك فيه نخبة من أبرز الخبراء العالميين والمحليين من الجمعية البريطانية لأبحاث السرطان، ومعهد فرانسيس كريك، ومستشفى الجامعة بالشارقة، إلى مناقشة آخر التطورات العلمية في مجال الأبحاث والعلاجات السرطانية، إضافة إلى العمل على خلق مزيد من شبكات التواصل وتعزيز التعاون بين الهيئات الطبية، والصحية المشاركة، وتشجيعها على إجراء مزيد من البحوث الطبية وتبادل الخبرات، ما يسهم في دعم الجهود الجماعية في مجال الدراسات والبحوث الطبية المتعلقة بعلاج السرطان.

ويأتي تنظيم الملتقى بعد عامين من افتتاح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، «مختبر الشارقة»، الذي أقيم بدعم وتمويل كامل من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، المؤسس والرئيس الفخري لجمعية أصدقاء مرضى السرطان، حيث تبرعت بمبلغ 500 ألف جنيه إسترليني للجمعية البريطانية لأبحاث السرطان في لندن، بهدف دعم الدراسات والبحوث الطبية المتعلقة بالسرطان والأمراض غير المُعدية.

ويشرف البروفيسور على المختبر الذي يضم نخبة من كبار العلماء والباحثين، الذين يصل عددهم إلى نحو 1250 عالماً من مختلف التخصصات، يسخّرون قدراتهم البحثية للتوصل إلى الأسباب الكامنة وراء الأمراض الخطرة وغير المُعدية، لاسيما السرطان، من أجل تطوير علاجات فعالة وناجعة لمنعها والقضاء عليها.