الامارات | «العين للكتاب» يحتفي بحبيب الصايغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «العين للكتاب» يحتفي بحبيب الصايغ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقامت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بالتعاون مع اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، ركناً احتفائياً وتعريفياً بإنجازات وإصدارات الشاعر الإماراتي الراحل، حبيب الصايغ، وذلك في الدورة الـ11 من معرض العين للكتاب، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد بن خليفة آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، ويستمر لغاية الثالث من أكتوبر 2019.

ويستعرض ركن حبيب الصايغ مواد أرشيفية لمقالات ومواد كتبها حبيب الصايغ، أو كتبت عن مشاركاته والفعاليات التي شارك بها، إلى جانب عرض مرئي لإنجازاته وقراءات من قصائده. كما يتضمن الجناح مجموعة من الدواوين الشعرية التي أصدرها الراحل، وهي «رسم بياني لأسراب الزرافات»، و «كسر في الوزن»، والأعمال الشعرية، إلى جانب مجموعة من الكتب التي كتبها أدباء ونقاد عن شعرية وقصائد الشاعر الراحل، أهمها كتاب «الدلالة الحافة في شعرية النص الجديد»، و«سيرة غيم يهذي»، و«قراءة في عوالم حبيب الصايغ الشعرية»، و«حبيب الصايغ بين التاريخ والأسطورة»، و«حبيب الصايغ المعادلات الصعبة»، و«حبيب الصايغ ريادة الشعر والحياة».

وقال المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عبدالله ماجد آل علي: «كان حبيب الصايغ شاعراً كبيراً، وصاحب مشروع أدبي وثقافي إماراتي وقلم مبدع، وحصد جوائز عالمية كثيرة، كما استطاع بقصائده أن يمثل حالة شعرية وجمالية مختلفة عن المدارس الشعرية المتعارف عليها، وبرحيله فقدت الساحة الثقافية والإعلامية الإماراتية أحد أبرز أعلامها وكتابها، خصوصاً مع ما قدمه من إنجازات عبر اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، وعبر منصبه أميناً عاماً للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب».