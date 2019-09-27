الامارات | «برايم» يحتفل باليوم العالمي للقلب

شكرا لقرائتكم خبر عن «برايم» يحتفل باليوم العالمي للقلب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تزامناً مع احتفال العالم بيوم القلب العالمي، بعد غد، أعلن مستشفى برايم في دبي افتتاح مركز جديد متخصص للعناية بأمراض القلب، باستخدام أحدث التقنيات الطبية.

ويوفر المركز، الذي يعمل على مدار الساعة، مجموعة من الخدمات الطبية والتشخيصية الشاملة للمرضى الداخليين والخارجيين، إضافة إلى العديد من المرافق والتجهيزات المتطورة، منها مختبر مزود بأحدث الأجهزة الطبية، ووحدة العناية المركزة ووحدة العناية القلبية.

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وقال المدير التنفيذي لـ«مجموعة برايم للرعاية الصحية» و «مستشفى برايم»، الدكتور جميل أحمد: «يضم المركز نخبة متميزة من أخصائيي القلب والمستشارين من ذوي الكفاءات في التعامل مع حالات مرضى القلب المعقدة، واتباع أحدث الممارسات الطبية في رعاية المرضى، ونهدف من خلال هذه الخدمات إلى توفير حلول علاجية شاملة ومبتكرة تلبي احتياجات المرضى باحترافية عالية، ووفق أعلى المعايير الطبية المتبعة عالمياً».

ويقدّم المركز خدمات مراقبة حالة القلب على مدار الساعة، وتوفير العناية الكاملة للمرضى قبل تصوير الأوعية وبعده، وزراعة أجهزة تنظيم ضربات القلب والقسطرة الأولية. كما يتميز بتوفير أحدث تقنيات طب القلب مثل قسطرة البالون والدعامات القلبية.

وبالإضافة إلى ذلك، تشمل الخدمات المقدمة في المركز تشخيص أمراض القلب، ومراقبة ضغط الدم على مدار الساعة، والقسطرة التاجية، وتخطيط القلب، ومتابعة الدعامات وإدارتها، ومراقبة القلب بجهاز «هولتر» على مدار الساعة، وتخطيط صدى القلب للكشف عن إجهاد الدوبوتامين، وتخطيط النشاط الكهربائي للقلب أثناء الجهد العضلي، وتشخيص وإدارة قصور القلب الاحتقاني، واختبارات الإجهاد العضلي، وعلاج الكوليسترول.