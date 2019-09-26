فيديو.. على نغمات "يوم تلات".. شيرين رضا ترقص في حفل عمرو دياب بالجونة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، ظهرت من خلاله الفنانة شيرين رضا، وهي ترقص على أغنية "يوم تلات" للفنان عمرو دياب، خلال الحفل الغنائي الذي يحييه في مدينة الجونة، على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

وظهرت شيرين رضا، وهي مرتدية فستانا أسود قصير، وترقص على الأغنية، وتشاور على نفسها "أنا أنا".

Advertisements

وكانت أغنية "يوم تلات" قد أثارت الجدل حول الثلاث فتيات اللاتي تحدثت عنهن، فقالوا عن السمرا إنها (زينة عاشور) زوجته، والبيضاء (شيرين رضا) زوجته السابقة، وأما أم روح حلوة فهي (دينا الشربيني).

ويذكر أن شيرين رضا علقت خلال لقائها مع برنامج The Insider المذاع عبر فضائية Dubai one، على الضجة التي أثيرت حول الأغنية، قائلة: "الأغنية حلوة، مظنش اللي لحن وألِّف كان عارف إن هيحصل كدة فيها، وأول واحدة بعتت لي الصور اللي عاملينها علينا، هي دينا الشربيني نفسها، والميمز، اللي بيعملوها على الأغاني، شربات، والناس بجد دمهم خفيف جدا".