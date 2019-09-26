هل غسل الدواجن بالخل يفقدها قيمتها الغذائية؟.. خبير تغذية يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - حسناء الشيمي:

تعتقد بعض السيدات أن غسل الدجاج بالخل يفقدها قيمتها الغذائية، لذلك يتجنبن استخدامه، ويفضلن تنظيفها بالماء الجاري، ومن ثم نقعها في وعاء مملوء بالمياه والملح والليمون، للتخلص من بقايا الدماء العالقة بين جوانبها والقضاء على رائحة الزفارة، فما صحة ذلك؟

يقول الدكتور كريم جمال، عضو الجمعية المصرية للتغذية، إن الخل من المواد المطهرة القوية التي تخلق وسط حامضي يساهم في التخلص من البكتيريا والميكروبات، الأمر الذي يجعله الاختيار الأمثل لغسل الدجاج، كما يفضل استخدامه مع الماء الجاري والليمون والقليل من الدقيق والملح، للتخلص من رائحة الزفارة.

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