أمينة خليل تكشف قصة "فستان آل خليل" في افتتاح مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

كشفت الفنانة أمينة خليل، عن سبب اختيارها للفستان الأسود المشجر، خلال إحدى ليالي فاعليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، بعد أن تعرضت من قبل متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي للسخرية، إذ رأى بعضهم أن إطلالتها غير موفقة.

ونشرت أمينة بعد ذلك قصة إطلالتها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وكشفت أن الفستان في الأصل خاص بوالدتها، كما أن شقيقتها حرصت أيضًا على ارتدائه.

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وقالت الفنانة عبر حسابها: "أجيال من آل خليل.. أنا وماما وزينة لابسين نفس الفستان.. سيبكم بقى من فساتين الجونة ده اللي يكسب أحلى فستان في حياتي كلها.. بحبكم أوي يا أغلى 2 في عمري".

ويتسم الفستان بالبساطة والرقي، وتميز بتصميم الـ one shoulder، وبنقوش أوراق الشجر البيج بدرجات تعكس الطبيعة، ويبدأ الفستان في الاتساع بعد منطقة الخصر.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تظهر بفستان والدتها، بل ظهرت به من عامين خلال استضافتها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "كل يوم".