والدة هنا جودة عقب فوزها على لاعبة الزمالك في تنس الطاولة: "بنتى بطلة بروح طفلة"

قالت والدة هنا جودة، لاعبة تنس الطاولة في فريق النادي الأهلي، البالغة من العمر 12 عامًا، عقب فوزها بلقب الجمهورية لتنس الطاولة للدرجة الأولى، لـ"الوطن"، إنها تشعر بفرحة عارمة، عقب تتويج ابنتها بهذا اللقب.

"شرف كبير لـ هنا، إنها تنافس بطلة زي فرح، وكان حلمها غنها تفوز في البطولة دي".. بهذه الجملة وصفت والدة "هنا"، فرحة ابنتها عقب فوزها في البطولة، على فرح عبد العزيز، البالغة من العمر 27 عامًا.

"بطلة بروح طفلة".. هكذا وصفتها والدتها، وذلك عقب حصدها العديد من البطولات، كما حصلت على المركز التاسع في ترتيب السيدات.

تستمتع "هنا"، في أثناء لعب تنس الطاولة: "هي بتحب اللعبة، وبتلعب وهي مستمتعة، علشان كده بتكسب، والرياضة عمرها ما أثرت على مذاكرتها".

أمنية تسعى "هنا" لتحقيقها حتى هذه اللحظة، وهي مقابلة محمد صلاح لتلعب معه تنس طاولة، حيث سبق وأن كتبت منشورا، قالت فيه: "تحدي الأبطال.. مش أي كورة هتقدر عليها مو صلاح، لو لعبت معايا ماتش، يا ترى مين اللي هيكسب".

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جاءت فكرة المنشور، كما ذكرت والدة الطفلة، بعد مشاهدة محمد صلاح في أثناء لعبه تنس الطاولة: "بنتي اتمنت إنها تكون هي اللي بتلعب معاه، ومنها جت فكرة البوست".

ونجحت هنا جودة في تحقيق الفوز خلال نهائي بطولة الجمهورية، على "فرح عبد العزيز" لاعبة الزمالك، المصنفة الثانية أفريقيًّا.

وجاءت مروة هشام، لاعبة الأهلي في المركز الثالث، فيما احتلت المركز الأخير اللاعبة رؤى الناغي لاعبة نادي الزمالك.

وتعد هنا جودة، واحدة من ناشئي فريق الأهلي لتنس الطاولة، إذ تلعب في صفوفه منذ كانت في الرابعة من عمرها.