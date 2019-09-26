إلهام شاهين بصحبة دينا الشربيني في حفل عمرو دياب بالجونة

نشرت الفنانة إلهام شاهين صورة جديدة لها مع بعض الفنانات، عبر إنستجرام، في أثناء حضورها حفل الفنان عمرو دياب في الجونة.

وظهرت الفنانات "دينا الشربيني، إيناس الدغيدي، نجلاء بدر، هند صبري، حلا شيحة"، مع الفنانة إلهام شاهين في الصورة خلال الحفل.

وعلقت إلهام شاهين على الصورة، بهاشتاج "مهرجان الجونة السينمائي"، كما أشارت للصفحة الرسمية لمهرجان الجونة.

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وارتدت الفنانات في الصورة، ملابس بيضاء بمختلف التصميمات والخامات.

ويقام حفل عمرو دياب في الجونة،الآن، بحضور عدد كبير من الفنانين، تزامُنًا مع حفل ختام المهرجان التي ستنعقد غدًا.

وتختتم فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، غدا الجمعة، والتي كانت قد انطلقت مساء الخميس 19 من سبتمبر الجاري.

ويشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين".

ولاقى النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin"، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.