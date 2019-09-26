"اتلبس مرتين".. أمينة خليل بفستان والدتها في مهرجان الجونة: "ده اللي يكسب"

شاركت الفنانة أمينة خليل، متابعيها، عبر إنستجرام، بصورة لها، وهي ترتدي فستان والدتها، وذلك في إحدى ليالي مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الثالثة، والذي تشارك في فعاليته.

وعلقت الفنانة أمينة خليل، على الصورة التي ظهرت من خلالها، هي وشقيقتها "زينة" ترتديات الفستان ذاته: "3 أجيال من آل خليل.. أنا وماما وزينة لابسين نفس الفستان.. سيبكم بقى من فساتين الجونة، ده اللي يكسب، أحلى فستان في حياتي كلها.. بحبكم أوي يا أغلى 2 في عمري".

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وتلقت "أمينة" تعليقات الكثير من المتابعين وأصدقائها من الوسط الفني، منهم الفنانة آيتن عامر التي علقت بـ"إيموجي" بقلوب، والإعلامية رضوى الشربيني، إذ قالت: "أنتم التلاتة قمر يا حبيبتي".

وتختتم فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، غدا الجمعة، والتي كانت قد انطلقت مساء الخميس 19 من سبتمبر الجاري.

ويشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين".

ولاقى النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin"، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.