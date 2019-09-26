روزالين البيه تتألق بفستان من الشنط البلاستيك في الجونة.. صُمِّمَ في شهرين

بفستان من الريش، تألقت الفنانة روزالين البيه، أمس، في مهرجان الجونة السينمائي، فطيلة أيام الدورة الثالثة للمهرجان الدولي، الذي تختتم فعالياته غدا، تألقت الفنانة بإطلالات مختلفة، فهي كانت ضمن المقدمين في حفل افتتاح المهرجان.

"روزالين" كشفت عن مفاجأة عبر حسابها على فيس بوك، إذ أنها أوضحت أن الفستان الذي ارتدته مصنوع بالكامل من شنط البلاستيك: "كوچاك ستوديو صمم الفستان ده مع ابفيوز، وستات لاجئات من مؤسسة نيلفرات (تبع الـUNHCR) اشتغلوا يد لمدة شهرين ‏في صناعة كل ريشة من حوالي 800 شنطة بلاستيك"‏.

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وتختتم فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، غدا الجمعة، والتي كانت قد انطلقت مساء الخميس 19 من سبتمبر الجاري.

ويشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين".

ولاقى النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin"، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.