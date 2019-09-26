"طبيعي ولا أوفر".. الجمهور يقيم ظهور أحمد داوود وزوجته في مهرجان الجونة

عفويتهما المعتادة ورقصهما المتكرر خلال الفعاليات الفنية المختلفة، وآخرها الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، جعل الثنائي أحمد داوود وعلا رشدي محط أنظار واهتمام كثير من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، وأطلق عليهما كثير من النشطاء "أحلى كابِل".

وأثارت عفوية الثنائي موجة من الجدل بين نشطاء الـ سوشيال ميديا، بين مهاجم ومدافع.. إذ اعترض البعض على التلقائية التي يطلان بها خلال ظهورهما في المناسبات والمهرجانات الرسمية، فيما امتدح آخرين ذلك.

المعسكر المهاجم لعفوية داوود ورشدي، وصف تصرفهما بأنه "أفْوَرَة"، إذ علق أحد متابعيهما: "أوفر أوي.. وإيه الأفورة دي.. وبيمثلوا أوي".

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وعلى الجانب الآخر، دافع البعض عنهما، قائلا: "هتتحسدوا كده ربنا يحميكم"، و"ربنا يخليكم لبعض"، و"أحلى اتنين في الجونة"، وغيرها.

ومنذ انطلاق الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، ظهرت الفنانة علا رشدي برفقة زوجها الفنان أحمد داوود، بعدة إطلالات مختلفة، لاقت استحسان كثير من متابعيهم.

مهرجان الجونة

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، في السابعة من مساء الخميس 19 سبتمبر، وتستمر حتى 27 من الشهر ذاته.

ويشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".

النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، لاقى ترحابا فور وصوله إلى والذي احتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.