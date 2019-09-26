آيتن عامر ترتدي هدية شقيقتها في مهرجان الجونة وبدون مكياج: "أظن الرسالة وصلت"

شاركت الفنانة آيتن عامر، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بظهور جديد لها وهي ترتدي فستانا، أهدته لها شقيقتها، الفنانة وفاء عامر، في مهرجان الجونة السينمائي، المنعقد بدورته الثالثة.

وعلقت آيتن عامر على صورتها: "لما أختي الكبيرة تجيبلي فستان حلو أوي، تسلم إيديها عليه، مينفعش متصورش بيه، حتى لو مش حاطة ماكياج.. تسلم إيدك يا فوفا يا ست الستات".

وواصلت آيتن عامر،: "يا جماعة أنا فرحانة بالفستان، ها؟، أظن الرسالة وصلت".

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وعلقت على الصورة الفنانة وفاء عامر بـ"إيموجي" قلوب، وتلقت "عامر" العديد من تعليقات معجبيها وصديقاتها من الوسط الفني، وكانت من ضمنهم الفنانة شيماء سيف، التي كتبت: "تحفة ما شاء الله، ربنا يخليكو لبعض، وتعيش وتجيبلك".

وتختتم فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، غدا الجمعة، والتي كانت قد انطلقت مساء الخميس 19 من سبتمبر الجاري.

ويشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".

النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، لاقى ترحابا فور وصوله إلى والذي احتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.