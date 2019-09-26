"باديهات كارينا" تحت الفساتين.. إطلالات الجونة "فوتوشوب"

فساتين النجوم على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة في دورته الثالثة، أثارت الجدل أكثر من مرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن تصدر قائمة التريندات بموقع "جوجل"، الأمر الذي ألهم المصمم محمد يسري شاهين؛ لتصميم مجموعة من الصور لنجمات الفن عبر برنامج "الفوتوشوب".

"فساتين الجونة كانت تريند وفكرت في حاجة مختلفة تواكب الموضوع، فقررت ألبس النجوم ألوان فاقعة لجذب الانتباه" بتلك الكلمات أوضح محمد يسري، خريج كلية فنون تطبيقية، عن الدافع وراء تصميمه لتلك الصور، خلال حديثه مع "الوطن".

التجربة بالنسبة له، كانت مجرد مزحة: "الناس عمالة تتكلم عن إن الفساتين عريانة، فإشطة، قلت ألبِّسْهُم"، بحسب تصريحه لـ"هن"، لكنه لم يتوقع هذا التفاعل الكبير على صُوَرِهِ التي أصبحت منتشرة على كل صفحات فيس بوك.

واختار "شاهينوفيتش"، تناسق الألوان، وخلال الألبوم الذي نشره، ظهرت الفنانات بفساتينها المعروفة بحفل افتتاح مهرجان الجونة، لكن بلمسته على الـ"فوتوشوب" حيث ألبسهن "بادي" لتغطية الأجزاء العارية منهن، مطلقا على ما تصميمه "نجوم الجونة في حنة شيماء"، وهو ما تبعه تعليقات كثيرة إيجابية لما فعله، وبدأت الفتيات تتبادلن الصور فيما بينهن على المجموعات المغلقة الخاصة بهن على فيس بوك.

ولفت محمد، إلى أنه نشر الصور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ولكن لم يتوقع لها ذلك الانتشار سريعا، مؤكدا أنه تلقى العديد من التعليقات الكوميدية حول ما صممه.

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وبمجرد انتشار الصور، تداولها رواد "فيس بوك" بتعليقات ساخرة، أبرزها: "ربنا يقدرني على فعل الخير، نزلت العتبة جبت بـ 100 جنيه بديهيات، من أم 10 وسترتهم".

مهرجان الجونة

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الخميس، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري.

ويشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين".

ولاقى النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin"، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.