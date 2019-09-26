ماذا قالت النّجمات عن إطلالاتهنّ الفريدة في حفل انتخاب ملك جمال لبنان؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تولّي الكثير من النجمات أهميّة كبيرة لاطلالتهنّ خاصّة خلال المناسبات العامة، لذلك يلجأنَ في كثير من الأحيان الى اختيار اطلالة فريدة من نوعها، وقد تصل إلى حدّ الخروج عن المألوف من أجل لفت الأنظار إليهنّ.

كاميرا "فوشيا" استطاعت أنْ ترصد بعض الإطلالات الفريدة من نوعها خلال حفل انتخاب ملك جمال لبنان لعام 2019 والذى تُوِّج فيه محمد صندقلي ملكًا على عرش الجمال.

للمزيد شاهدي الفيديو التالي: