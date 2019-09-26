الامارات | كلبان يقتلان سيدة بسب خلاف مع ابنتها!

شكرا لقرائتكم خبر عن كلبان يقتلان سيدة بسب خلاف مع ابنتها! والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في حادث مروع شكل صدمة لمربي الكلاب، لقيت سيدة بريطانية مصرعها، بعد أن هاجمها كلباها داخل منزلها في المملكة المتحدة.
ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية أن إيلين (43 عامًا) فارقت الحياة بعد هجوم الكلبين دفاعا عن ابنتها التي كانت تتجادل معها بطريقة عنيفة.
وقال الجيران إنهم هرعوا إلى المنزل بعد تصاعد صرخات السيدة وابنتيها، وحاول الجيران تخليص السيدة بقذف الحيوانين بالحجارة ولكنهم فشلوا في إبعادهما عنها.
وذكرت جارة الضحية أنها هرعت إلى المنزل حافية القدمين لترى ذلك المشهد الدموي وبعد أن وصل المسعفون كانت نزفت كثيرًا ولم يكن بمقدورهم مساعدتها وتوفَّت إيلين بعد عدة أيام في المستشفى.
وقالت إحدى الجارات وهي تسكن قبالة إيلين، إنها كانت تعد الشاي وتفاجأت بقدوم ابنة الضحية، لويز وهي تصرخ طلبًا للمساعدة وتقول الكلاب تهاجم أمي.
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