إطلالات النجمات في اليوم السابع من مهرجان الجونة.. من الأجمل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

تحرص نجمات الفن خلال حضورهن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة على الظهور بإطلالات متنوعة وأنيقة تبرز أنوثتهن، ونجحت بعضهن في اختيار الفساتين المناسبة، بينما لم توفق بعضهن في اعتماد تصاميم تناسب شكل أجسامهن.

يستعرض لكم "مصراوى"، أبرز إطلالات النجمات في اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائي 2019:

-مي عمر تخطف الأنظار بفستان نيود:

ارتدت مي عمر بفستان براق ضيق طويل باللون النيود " baby rose"، وأتسم التصميم بقصة الكم الواحد، وطيات زينت الفستان بالكامل، واعتمدت حذام رفيع لإبراز منطقة الخصر، وتميز التصميم بفتحة جانبية طويلة، وذيل طويل.

وأكملت الإطلالة بتصفيفه الشعر المنسدل على الجانبين، واختارت إكسسوارات ماسية مكونة من أقراط طويلة، وسوار ناعم

-نسرين طافش تتألق باللون الفوشيا:

ظهرت نسرين بفستان ضيق باللون الفوشيا، بدون أكمام، بقصة " mermaid"، وأتسم التصميم بقصة الكب، وزين بفيونكة كبيرة عند منطقتي الصدر والخصر، وتميز بطيات عريضة من الأسفل.

ونسقت مع الإطلالة إكسسوارات ماسية عديدة، واختارت تصفيفه ذيل الحصان المنخفض، واعتمدت مكياج ناعم ركزت فيه على إبراز رسمة العيون، وأحمر الشفاه النيود.

-لقاء الخميسي بإطلالة كاجوال سواريه:

ارتدت لقاء الخميسي تيشيرت باللون الأبيض، ومزين بالطبعات والورود باللون الأسود، مربوط من عند منطقة البطن، ونسقت معه تنورة طويلة متعددة الطبقات باللونين الأسود والرمادي.

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وأكملت الإطلالة بكلاتش كبيرة الحجم باللون الفضي للامع، ومكياج قوى ركزت على رسمة العيون السموكي، وأحمر الشفاه باللون الماروني.

-درة بفستان أسود باييت:

بفستان باييت باللون الأسود اللامع، بدون أكمام، واتسم التصميم بالحبيبات البراقة التي زينت الفستان بالكامل، والإكسسوارات المعدنية الحادة على جانب واحد والتي جاءت من الخصر بقصة بسيطة وبرزت عند الكتف بقصة حادة، وتميز التصميم بفتحة جانبية طويلة.

وأكملت الإطلالة بإكسسوارات ماسية مزينة بأحجار صغيرة باللون الأسود، واعتمدت كلاتش باللون الفضي مزين بسوار يد، وصندل مفتوح مع رباط الكاحل.

واختارت تصفيفة الشعر المرفوع والمنسدل للخلف، مع مكياج قوى ركزت على إبراز العيون برسمة السموكى ووضع أحمر شفاه باللون الأحمر الصارخ.

-بشري تعتمد قصة الأميرات:

أطلت "بشرى" في اليوم السابع من المهرجان، بفستان باللون البنفسجي المتدرج إلى "الأوف وايت"، منفوش، جاء بتصميم الـBallgown، ويطلق عليه أحياناً الـ "برينسيس"، وهو الفستان الذى يحدد الخصر وينسدل منفوشًا، مزين بالريش الناعم عند منطقة الخصر، وأتسم بقصة غير متساوية عند منطقة الصدر، بتوقيع "georgessaade" .

ونسقت مع مكياج هادئ من لمسات Lancôme Popup، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع والمنسدل للخلف.

-أورى جودة بفستان متعدد الطبقات:

ارتدت أروى فستان باللون الأسود للامع، بدون أكمام، بقصه الكب، وأتسم التصميم بتنورة منفوشة من قماش الأورجانزا، مزينة بطبقات من الريش باللون الأسود.

واعتمدت تصفيفه الشعر المرفوع على شكل ذيل حصان، ومكياج ناعم بالألوان النيود، ورسمة عيون سموكى.