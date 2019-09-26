خبير تغذية: تناول 14 جراما من المكسرات يوميا يحميك من السمنة

أكد خبير التغذية في وزارة الصحة الروسية، فيكتور توتيليان، صحة دراسة أمريكية كانت تحدثت عن دور المكسرات في مكافحة السمنة.

وعلق "توتيليان"، وهو يشغل أيضًا منصب المدير العلمي للمركز الفدرالي للتغذية والتكنولوجيا الحيوية والأمن الغذائي، إن المكسرات مثل البندق والكاجو والفستق واللوز، تحتوي على مجموعة من الأحماض الدهنية غير المشبعة والعناصر الدقيقة المفيدة للجسم، بالإضافة إلى أن اللوز والكاجو يحتوا على أحماض السيلينيوم وأوميجا-3 الدهنية، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم".

ورغم ذلك، أضاف الخبير أن المكسرات هي مواد غذائية ذات سعرات حرارية عالية، لذلك يجب تناول حفنة منها في اليوم، مشيرًا إلى أن "الحفنة" هي مقياس كمي يجلب فائدة بنسبة 100% للجسم، دون أن تسبب زيادة في الوزن والسمنة.

وكانت نتائج الدراسة التي أجراها علماء من الولايات المتحدة وشملت 300 ألف شخص واستمرت أكثر من 20 سنة، تفيد بأن الكمية التي تجلب فائدة تامة من المكسرات، يجب ألا تتجاوز 14 جرام في اليوم.